FIFA 20, Kakà tra le nuove icone: annunciate le tre versioni

Ricardo Kakà sarà presente tra le nuove leggende di FIFA 20: l'annuncio arriva dalla EA Sports tramite un video che svela le tre versioni.

Accontentati i tantissimi tifosi che chiedevano a gran voce l'arrivo di Ricardo Kakà nel database di FIFA 20: la EA Sports ha annunciato ufficialmente la presenza dell'ex fuoriclasse di e tra le nuove icone del gioco.

Un annuncio del tutto particolare con un video sicuramente suggestivo apparso sul profilo 'Twitter' dell'azienda canadese, dove il campione brasiliano appare mentre entra in un bunker allestito per la 'valutazione' dei giocatori.

Presenti nel filmato anche Jesse Lingard, Raheem Sterling e il grande colpo dell'estate Joao Felix. Nella parte finale sono state svelate anche le valutazioni delle tre versioni di Kakà: 87 di overall per la versione dell'icona 'baby', 89 per la middle, e 91 per la prime.