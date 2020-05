FIFA 20, i giocatori da 'end-game': le carte più forti per la squadra finale

TOTS, icone e carte speciali: i giocatori più forti usciti fin qui su FIFA 20 per la vostra squadra definitiva sull'Ultimate Team.

La stagione di FIFA 20 Ultimate Team entra nella sua fase finale con l'uscita degli attesissimi Team of The Season di ogni campionato. E' dunque tempo di costruire la propria squadra definitiva, una rosa da 'end-game' con cui affrontare gli ultimi mesi del gioco.

Raccogliamo dunque ruolo per ruolo le migliori carte uscite fin qui, quelle che vengono definite 'carte meta': i giocatori che meglio si sposano con il gameplay del gioco e quelle più utilizzate dai pro-player, senza limiti di budget. Dai TOTS ai Fut Birthday, passando per le intramontabili icone: un prezioso elenco da cui attingere per rinforzare ogni reparto del proprio undici titolare.

FIFA 20: I MIGLIORI PORTIERI

Marc-André Ter Stegen 95 (TOTS)

Alisson 97 (TOTS o TOTY)

Jan Oblak 96 (TOTS)

Edwin Van Der Sar 89 o 92 (icona)

FIFA 20: I MIGLIORI DIFENSORI

Terzini destri

Carlos Alberto 93 o 94 (icona)

Gianluca Zambrotta 91 (icona)

Carvajal 94 (TOTS)

Trent Alexander-Arnold 95 (TOTS o TOTY)

Nelson Semedo 87 (Headliners)

Aaron Wan-Bissaka 90 (TOTS)

Achraf Hakimi 91 (TOTS)

Danny Da Costa 87 (Fut Birthday)

Altre squadre

Terzini sinistri

Roberto Carlos 93 (icona)

Alphonso Davies 92 (TOTS)

Alex Telles 94 (TOTS)

Alex Sandro 91 (Moments)

Theo Hernandez 93 (TOTS)

Ferland Mendy 85 (Futmas)

Andrew Robertson 94 (TOTS o TOTY)

Centrali

Paolo Maldini 95 o 94 (icona)

Virgil van Dijk 99 (TOTS o TOTY)

Joe Gomez 93 (TOTS)

Rio Ferdinand 92 (icona)

Raphael Varane 97 (TOTS)

Sergio Ramos 96 (TOTS)

David Luiz 90 (Flashback)

Matthijs De Ligt 96 (TOTY)

Eder Militao 90 (Flashback)

Jerome Boateng 91 (Flashback)

Dayot Upamecano 93 (TOTS)

FIFA 20: I MIGLIORI CENTROCAMPISTI

CDC e CC

Ruud Gullit 90, 93 o 94 (icona)

Patrick Vieira 88, 91 o 91 (icona)

Kevin De Bruyne 98 o 99 (TOTS o TOTY)

N'Golo Kante 97 (TOTY)

Lothar Matthaus 94 (icona)

Michael Essien 92 (icona)

Emmanuel Petit 92 (icona)

Frenkie De Jong 94 (TOTS o TOTY)

Radja Nainggolan 93 (TOTS)

Leon Goretzka 91 (Moments)

Joshua Kimmich 96 (TOTS)

Allan 91 (Flashback)

COC

Ronaldinho 95 (icona)

Zinedine Zidane 94, 96 o 97 (icona)

Pelé 95, 98 o 99 (icona)

Neymar 95 (Headliners)

Kakà 94 (icona)

Marco Reus 95 (TOTS)

Alejandro Gomez 96 (TOTS)

L'articolo prosegue qui sotto

ES / AS

Ronaldinho 94 (icona)

Neymar 94 (POTM )

Sadio Mané 97 o 98 (TOTY o TOTS)

Heung Min Son 95 (TOTS)

ED / AD

Lionel Messi 99 (TOTY o TOTS)

Allan Saint-Maximin 88 (Fut Birthday)

Mohamed Salah 97 (TOTS)

Riyad Mahrez 95 (TOTS)

Angel Di Maria 91 (Fut Birthday)

Serge Gnabry 93 (TOTS)

Jadon Sancho 96 (TOTS)

FIFA 20: I MIGLIORI ATTACCANTI

ATT / AT

Eusebio 89, 91, 93 o 94 (icona)

Ronaldo 94, 96 o 97 (icona)

Johan Cruyff 91, 94 o 96 (icona)

Cristiano Ronaldo 99 (TOTY o TOTS)

Kylian Mbappé 94 o 98 (Fut Birthday o TOTY)

Kenny Dalglish 87, 90, 92 o 93 (icona)

Emilio Butragueno 92 o 93 (icona)

Lautaro Martinez 96 (TOTS)

Sergio Aguero 96 (TOTS)

Richarlison 93 (TOTS)

Timo Werner 97 (TOTS)

Luis Suarez 97 (TOTS)

Aubameyang 96 (TOTS)

Ribery 91 (Shapeshifters)

Paulo Dybala 94 (TOTS)

Karim Benzema 97 (TOTS)