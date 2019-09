FIFA 20, le gemme nascoste: i giovani che crescono di più in carriera

L'elenco completo dei giovani che crescono di più in carriera su FIFA 20 con ruolo, overall (valutazione attuale) e valore potenziale (minimo 82).

State per cominciare la vostra carriera a FIFA 20 e volete puntare sui giovani? Qui troverete tutte le gemme nascoste di FIFA 20: i giovani che crescono di più nella modalità carriera, arrivando ad un valore potenziale di almeno 82. Vere e proprie stelle del futuro, spesso giocatori non particolarmente reclamizzati ma che sono destinati a diventare big del futuro, almeno su FIFA.

Chiamati 'hidden gems' o appunto gemme nascoste, sono calciatori che partono da un overall (valutazione) basso, a volte inferiore al 60, ma che col passare degli anni diventano autentici campioni. Abbiamo preso in considerazione, come parametri di riferimento, solo giocatori Under 21 che arriveranno ad avere un valore potenziale futuro di almeno 82. Talenti e scommesse soprattutto per chi cerca una sfida più stimolante, partendo magari con una squadra di medio-bassa classifica o anche dalle serie inferiori per tentare la scalata puntando sui giovani.

