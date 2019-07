FIFA 20 gameplay: rigori, punizioni e tutte le novità

Tutte le novità sul gameplay di FIFA 20: cambiano il meccanismo per tirare rigori e punizioni, la fisica della palla e gli scenari in difesa-attacco.

C'è grandissima attesa per l'uscita di FIFA 20, che come ogni nuovo capitolo della Ea Sports presenterà diverse novità di gameplay.

Andiamo dunque a scoprire quali saranno i cambiamenti principali che verranno attuati su FIFA 20 per migliorare l'esperienza di gioco.

Nuovi calci piazzati. Finalizzazione controllata. 1vs1 dinamici. Scopri tutto sulle novità del gameplay di FIFA 20 👉 https://t.co/1VjwMwEIiD 👀⚽🎮 #FIFA20 pic.twitter.com/kmNm0tueII — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) July 18, 2019

RIGORI E PUNIZIONI FIFA 20

Da quest'anno la 'freccetta' lascia spazio al 'mirino', sia per quanto riguarda i rigori che per quanto riguarda le punizioni. Bisogna piazzare il mirino nel lato desiderato e scegliere il tempismo giusto prima di calciare. Per le punizioni ci sarà un sistema ancor più rinnovato, che permettà di calciare il pallone con una traiettoria a giro, piuttosto che a scendere o ad effetto.

STRAFE DRIBBLING

Questa funzione permetterà di gestire al meglio le situazioni uno contro uno in fase offensiva, sfruttando i movimenti del giocatore per eludere le marcature più aggressive. In tal senso è stata dimunuita l'efficacia delle mosse abilità, con margini d'errore più elevati quando vengono eseguite in successione.

CONTROLLED TACKLING

Grazie all'Active Touch Tackling, su FIFA 20 sono state migliorate le animazioni e i movimenti dei difensori per riuscire ad eseguire un tackle pulito al momento giusto.

FINALIZZAZIONE CONTROLLATA

Su FIFA 20 sarà più semplice realizzare un goal in situazioni di uno contro uno, mentre risulterà più difficile andare a segno con un tiro al volo o da fuori area.

UNO CONTRO UNO DINAMICI

Maggiore controllo e più opzioni nelle situazioni di uno contro uno, sia in fase offensiva che difensiva.

FISICA DELLA PALLA

Il pallone avrà giri e rimbalzi più autentici in FIFA 2'0, soprattutto per quanto riguarda le traiettorie di tiro in tutte le situazioni, dalle conclusioni al volo ai calci di punizione.