FIFA 20 FUT, come capire se è walkout nei pacchetti

Svelata la speciale tecnica per capire il contenuto dei pacchetti nei primissimi attimi dell'apertura all'interno della modalità Ultimate Team.

Terminato l'embargo del 10 settembre, FIFA 20 può mostrarsi ai videogiocatori in tutti i suoi dettagli: la modalità più giocata è ovviamente l'Ultimate Team e per molti sarà già ora di aprire i nuovissimi pacchetti a pochi giorni dall'uscita ufficiale del titolo targato EA Sports.

Tra i momenti più emozionanti del celebre titolo calcistico si piazza sicuramente il celebre 'pack opening': l'apertura dei pacchetti tiene tutti con il fiato sospeso nella speranza di trovare il campione desiderato.

Ma come si fa a capire dai primi secondi dell'apertura se il pacchetto contiene un giocatore importante o meno? Al 'Capture Event' di Amsterdam è già stato spiegato come riconoscere un 'walkout', dunque se dal nostro pacchetto uscirà un giocatore con un overall maggiore di 86 .

COME CAPIRE SE E' UN GIOCATORE RARO

La presenza di un giocatore raro all'interno del nostro pacchetto viene rilevata guardando bene la porta del tunnel, che si presenta con bordi diversi.

COME CAPIRE SE E' UN GIOCATORE RARO CON LE 'LAVAGNE'

La presenza di un giocatore raro con l'apertura delle celebri 'lavagne' (giocatore di almeno overall 83) sarà rilevabile dalle luci centrali del pavimento più ampie rispetto al solito, che arrivano a toccare quelle laterali, mentre la luce che scende dall'alto ha dimensioni inferiori.

COME CAPIRE SE E' UN WALKOUT

Per capire invece se siamo in presenza di un walkout dovremo invece osservare attentamente la luce rossa in alto: se saremo stati fortunati se ne accenderà una soltanto invece di due. A quel punto vedremo il nostro nuovo giocatore sfilare davanti a noi con tanto di valutazioni.