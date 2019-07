FIFA 20, raccolte più di 20mila firme per avere la Rapinoe in copertina

Megan Rapinoe, simbolo della Nazionale femminile degli Stati Uniti, potrebbe essere nella copertina di FIFA 20. C'è una petizione in corso.

Il Mondiale femminile ha lasciato per la prima volta un segno profondo nel mondo del calcio. Il movimento femminile è in grande crescita e anche nel mondo dei videogiochi qualcosa si è mosso profondamente rispetto al passato.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il videogioco più utilizzato per quanto riguarda lo sport è sicuramente FIFA. A settembre uscirà FIFA 20 e online, sul sito change.org, è presente una petizione, una raccolta di firme, per 'portare' Megan Rapinoe sulla copertina del noto gioco di calcio per console.

L'articolo prosegue qui sotto

La raccolta conta già più di 20mila firme ed era nata con lo scopo di raggiungere quota 25mila firme. La Rapinoe è stata la miglior giocatrice del Mondiale femminile ed ha vinto il titolo con gli .

In America, ma un po' anche nel resto del mondo, è un simbolo di uguaglianza tra uomini e donne, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto economico del calcio. E' stata la prima ad esporsi in prima persona, ad esempio, sul premio finale del Mondiale: il premio della Coppa del Mondo femminile è di 30 milioni di dollari rispetto ai 400 milioni distribuiti agli uomini.

Per l'universo femminile, ma non solo, avere la Rapinoe in bella vista su FIFA 20 sarebbe un motivo di grande orgoglio.