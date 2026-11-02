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Feyenoord Rotterdam-Inter oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Feyenoord vs Inter
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In Champions League il Feyenoord Rotterdam affronta l’Inter. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Fey. Rotterdam-Inter: orario d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
de Kuip

La partita tra Fey. Rotterdam e Inter inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Fey. Rotterdam-Inter in diretta oggi: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Feyenoord e Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link qui sotto vi porterà direttamente alla diretta.

I temi della settimana: come sono andate Fey. Rotterdam e Inter?

Il Feyenoord arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara, la squadra di Rotterdam ha pareggiato 1-1 con il Fortuna Sittard. In precedenza erano arrivati un altro pareggio contro il PSV (1-1) e una sconfitta contro il Real Betis in Champions League (0-1). Da segnalare in positivo le vittorie del Feyenoord contro il Telstar (4-3) e il Como (2-3 dal punto di vista della squadra ospite): in cinque partite ha segnato complessivamente nove goal, subendone però anche otto.

L'Inter ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con una sconfitta per 1-3 nel derby di Milano contro il Milan. Prima, l'Inter aveva vinto in Serie A contro Venezia (2-0) e Fiorentina (1-2 dal punto di vista della squadra ospite), oltre che in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk (1-0). In queste cinque partite l'Inter ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

FEY

FEY - Forma

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
S1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
INT

INT - Forma

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
S3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fey. Rotterdam-Inter: formazioni

Probabili formazioni Feyenoord - Inter

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluA. DioufA. DioufF. DimarcoF. DimarcoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Feyenoord

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu

Fey. Rotterdam-Inter: stato di forma

FEY

FEY - Forma

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
S1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
INT

INT - Forma

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
S3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fey. Rotterdam-Inter: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FeyenoordPareggioInter
1
1
2
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
Champions League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Fey. Rotterdam-Inter: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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