Da dove viene il Feyenoord e perchè si chiama così

Il Feyenoord sarà l'avversaria della Roma in finale di Conference League. Sono queste, infatti, le squadre qualificate alla finale della prima edizione del torneo. Eliminate Marsiglia e Leicester, si contenderanno il trofeo in Albania per scrivere il proprio nome come primi vincitori della neonata nuova competizione UEFA.

Come la Roma, anche il Feyenoord ha giocato tutta la Conference League, superando tutte le fasi prima di approdare all'ultimo atto del torneo. O quasi, visto che in virtà del primo posto nella fase a gironi, non ha avuto bisogno di giocare i sedicesimi, al pari dei giallorossi.

DA DOVE VIENE IL FEYENOORD?

Insieme a PSV ed Ajax, il Feyenoord è una delle tre big storiche della Eredivisie, il campionato olandese. Se i primi provengono da Eindhoven e i secondi da Amsterdam, i biancorossi hanno invece la propria base a Rotterdam, città dell'Olanda Meridionale.

Perchè si chiama Feyenoord allora? Trattasi di un quartiere della città di Rotterdam, da cui proviene. Il nome originale è Feijenoord, cambiato causa difficoltà nella pronuncia da parte dei tifosi tranieri. Il Da Kuip, lo stadio locale, continua però ad essere chiamato anche Stadion Feijenoord.

Il Feyenoord è stato fondato con il nome di Wilhelmina nel 1908, per poi prendere spunto dal quartiere quattro anni dopo dando vita al SC Feijenoord e nel 1974 all'SC Feyenoord. Dal 1978 è denominato Feyenoord Rotterdam, ovvero da quando si è seperato dal club amatoriale sotto il suo controllo, l'SC Feyenoord.

LE ORIGINI DEL NOME FEYENOORD

Feyenoord è come viene chiamato il club per ragioni commerciali, ma per i tifosi locali rimane Feijenoord, come il quartiere e il distretto locali. Questi sono stati chiamati così in virtù dell'ex isola di Fijenoord, divenuta poi Feijenoord.

Nel corso del tempo la costruzione del porto di Spoorweghavenl ha unito l'isola con l'attuale IJsselmonde, ancora presente nel centro città di Rotterdam. Nell 19° secolo le due isole erano separate l'una dall'altra solo da una stretta acqua arginata chiamata Zwanegat.

I TROFEI EUROPEI DEL FEYENOORD

Se la Roma cerca il primo trofeo ufficalmente riconosciuto dall'UEFA, visto e considerando la particolare storia della Coppa delle Fiere, il Feyenoord ha già avuto modo di trionfare in Europa. Largamente.

Il Feyenoord ha infatti vinto la Champions League del 1970 superando in finale il Celtic 2-1 a Milano, per poi conquistare anche la Coppa Intercontinentale contro l'Estudiantes nella doppia finale (2-2 e 1-0).

Nella bacheca del Feyenoord anche la Coppa UEFA del 1974 e la più recente del 2002, e l'Intertoto 1967, 1968 e 1973. Insomma, un palmares decisamente ricco. Ora la possibilità di un nuovo trofeo.