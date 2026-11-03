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Fey. Rotterdam-Inter oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Feyenoord vs Inter
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Champions League

In Champions League il Feyenoord Rotterdam affronta l'Inter. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Fey. Rotterdam-Inter: orario del calcio d’inizio

crest
Champions League - Game Week 4
de Kuip

La partita tra Fey. Rotterdam e Inter inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Fey. Rotterdam-Inter oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Feyenoord e Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link qui sotto vi porterà direttamente alla trasmissione.

I temi della settimana: che cosa è successo a Fey. Rotterdam e Inter?

Il Feyenoord arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima sfida, la squadra di Rotterdam ha pareggiato 1-1 con il Fortuna Sittard. In precedenza aveva ottenuto un altro pareggio contro il PSV (1-1) e subito una sconfitta contro il Real Betis in Champions League (0-1). Tra gli aspetti positivi, il Feyenoord ha battuto il Telstar (4-3) e il Como (2-3 dal punto di vista della squadra ospite), segnando complessivamente nove goal in cinque partite, ma subendone anche otto.

L’Inter ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-3 nel derby di Milano contro il Milan. Prima, l’Inter aveva battuto in Serie A il Venezia (2-0) e la Fiorentina (1-2 dal punto di vista della squadra ospite), oltre allo Shakhtar Donetsk in Champions League (1-0). In queste cinque partite l’Inter ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

FEY

FEY - Forma

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
S1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
INT

INT - Forma

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
S3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fey. Rotterdam-Inter: formazioni

Formazioni Feyenoord - Inter

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. KraaijeveldT. KraaijeveldG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluD. SpenceD. SpenceF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Feyenoord

Formazione titolare

Inter

Panchina

Allenatore

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu
Feyenoord

Infortuni e squalifiche

Inter

Fey. Rotterdam-Inter: stato di forma

FEY

FEY - Forma

COM
V3-2
TEL
V3-4
BET
S1-0
PSV
D1-1
SIT
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
INT

INT - Forma

BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
MIL
S3-1
Gol segnato (subito)
9/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fey. Rotterdam-Inter: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FeyenoordPareggioInter
1
1
2
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
Champions League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FIN
Europa League
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FIN
4Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Fey. Rotterdam-Inter: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400195+1412
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301136+79
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301125+79
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220115+68
V
D
D
V
9
RomaRomaROM
4211105+57
V
V
S
D
10
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
12
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
14
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
15
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
16
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
17
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
20
Atletico MadridAtletico MadridATM
41124404
S
D
V
S
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
23
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
S
S
S
V
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
VillarrealVillarrealVIL
4103813-53
S
S
V
S
28
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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