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Fey. Rotterdam-Inter: orario del calcio d’inizio
La partita tra Fey. Rotterdam e Inter inizia il 3 novembre 2026 alle 21:00.
Fey. Rotterdam-Inter oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?
La partita di Champions League tra Feyenoord e Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link seguente vi porterà direttamente alla trasmissione.
I temi della settimana: cos’è successo a Fey. Rotterdam e Inter?
Il Feyenoord arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, la squadra di Rotterdam ha pareggiato 1-1 con il Fortuna Sittard. In precedenza era arrivato un altro pareggio contro il PSV (1-1), oltre a una sconfitta contro il Real Betis in Champions League (0-1). Da segnalare, in positivo, le vittorie del Feyenoord contro Telstar (4-3) e Como (2-3 dal punto di vista degli ospiti). In cinque partite ha segnato complessivamente nove goal, subendone però otto.
L’Inter ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-3 nel derby di Milano contro il Milan. Prima, l’Inter aveva battuto in Serie A il Venezia (2-0) e la Fiorentina (1-2 dal punto di vista degli ospiti), oltre allo Shakhtar Donetsk in Champions League (1-0). In queste cinque partite l’Inter ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.
Fey. Rotterdam-Inter: formazioni
Probabili formazioni Feyenoord - Inter
Formazione titolare
Allenatore
- G. van Bronckhorst
- C. Chivu
Fey. Rotterdam-Inter: stato di forma
Fey. Rotterdam-Inter: bilancio degli scontri diretti
Testa a testa
Fey. Rotterdam-Inter: le classifiche
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