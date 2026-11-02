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Fey. Rotterdam-Inter: orario del calcio d’inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 de Kuip

La partita tra Fey. Rotterdam e Inter inizia il 3 novembre 2026 alle 21:00.

Fey. Rotterdam-Inter oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Feyenoord e Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN. Il link seguente vi porterà direttamente alla trasmissione.

I temi della settimana: cos’è successo a Fey. Rotterdam e Inter?

Il Feyenoord arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita, la squadra di Rotterdam ha pareggiato 1-1 con il Fortuna Sittard. In precedenza era arrivato un altro pareggio contro il PSV (1-1), oltre a una sconfitta contro il Real Betis in Champions League (0-1). Da segnalare, in positivo, le vittorie del Feyenoord contro Telstar (4-3) e Como (2-3 dal punto di vista degli ospiti). In cinque partite ha segnato complessivamente nove goal, subendone però otto.

L’Inter ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. La partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-3 nel derby di Milano contro il Milan. Prima, l’Inter aveva battuto in Serie A il Venezia (2-0) e la Fiorentina (1-2 dal punto di vista degli ospiti), oltre allo Shakhtar Donetsk in Champions League (1-0). In queste cinque partite l’Inter ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

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