Fetfatzidis torna in Italia: l'ex Genoa giocherà nella Spal

Nuova avventura per il greco, che torna in Italia dopo l’esperienza in Qatar: si sta già allenando con la squadra di De Rossi, a breve l’ufficialità.

Giannis Fetfatzidis torna in Italia. Il centrocampista greco classe 1990 sarà un nuovo giocatore della Spal. L’ex Genoa è il primo rinforzo per il reparto offensivo della squadra estense.

Il calciatore è già in Italia e si sta allenando agli ordini di Daniele De Rossi: attesa a breve l’ufficializzazione dell’accordo di un anno e mezzo.

L’esterno offensivo mancino torna in Italia dopo l’esperienza di due anni in Qatar, con le maglie di Al-Khor e Al-Sailiya.

Parlando di mercato, il presidente Joe Tacopina ha praticamente ufficializzato l’arrivo del greco:

“La priorità sono gli attaccanti esterni e a breve annunceremo Fetfatzidis, un giocatore ideale per le caratteristiche che vuole l’allenatore. […] L’investimento su Fetfatzidis è importante, lui è un giocatore forte e può essere il giocatore ideale per noi”.

Il numero uno ha poi risposto ai tifosi:

“Prendiamo solo Fetfatzidis? Vi sembra poco? Probabilmente è un giocatore che ha qualità superiori a gran parte di quelli attualmente in Serie B e costerà più di Esposito e Finotto messi insieme. Se qualcuno ci sta accusando di fare troppo poco è un idiota, perché non conosce il valore che Fetfatzidis può portare alla squadra. In più il suo inserimento può essere ideale per dal punto di vista tattico”.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Olympiakos, Fetfatzidis ha debuttato in prima squadra prima di trasferirsi in Italia,, nelle file del Genoa. Il greco ha indossato per un anno e mezzo la maglia del Grifone e sei mesi al Chievo in prestito, prima di salutare definitivamente i rossoblù.

Poi le esperienze in Arabia Saudita con l’Al-Ahli e in patria, con Olympiakos e Aria Salonicco, prima di ripartire alla volta del Qatar.

Ora la nuova chiamata dall’Italia e l’esperienza a Ferrara alle porte per rimettersi in gioco a distanza di sette anni e mezzo dall’addio al Genoa, club con il quale aveva totalizzato 4 goal e 4 assist in 36 gare.