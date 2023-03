Ferrero stronca Lanna: "Il peggior presidente della storia della Sampdoria"

Malgrado le vicende complicate degli ultimi anni, Massimo Ferrero continua a coltivare un profondo legame affettivo con la Sampdoria.

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, l'ex patron blucerchiato ha parlato della situazione difficile che sta vivendo il club in questa stagione.

In particolare Ferrero attacca Marco Lanna, attuale presidente della Sampdoria, indicato come principale responsabile.

Mi piange il cuore vedendo la Samp così. Il signor Lanna secondo me è il presidente peggiore nella storia del club. Motivo? I risultati parlano. Io non mi occupo più del club da 13-14 mesi e da lì è cominciata la discesa. Siamo proprietari, ma non gestiamo noi la Samp".