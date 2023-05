Ferrero rifiuta l'offerta per la Sampdoria, Radrizzani: "Un no incomprensibile"

Il patron blucerchiato ha respinto l'offerta per l'acquisizione della società presentata dagli imprenditori Manfredi e Radrizzani.

La Sampdoria sembrava finalmente essere riuscita a uscire dal ginepraio societario che ha pesantemente gravato sulle sue sorti, tanto quelle sportive quanto quelle economiche.

Ora però Massimo Ferrero rischia di far precipitare nuovamente la situazione. Il patron blucerchiato ha infatti rifiutato l'offerta d'acquisto presentata da Gestio Capital e Aser Group, gruppo guidato da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani per rilevare il club.

Un rifiuto commentato in questo modo dai due imprenditori interessati alla Sampdoria.

"Un no incomprensibile che mette a repentaglio il futuro immediato della società, ma che non ferma la volontà di Matteo Manfredi ed Andrea Radrizzani perseguire l’obiettivo di dare un brillante futuro alla Sampdoria".

Stando a quanto si apprende, l’offerta fatta al Trust Rosan che controlla le azioni della Samp è inferiore a 30 milioni mentre la richiesta è di circa 33 a garanzia di due procedure concordatarie.

I dialoghi continuano e si spera di riuscire a trovare una soluzione definitiva entro la serata di lunedì, quando è prevista l'assemblea degli azionisti.

Pur non avendo ancora chiuso l'accordo, Manfredi e Radrizzani sono già al lavoro da giorni per dare un futuro anche tecnico alla squadra, con l'individuazione del profilo giusto sulla panchina e l'allestimento di una rosa per riportare subito la Sampdoria in Serie A.