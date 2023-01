Fernando Santos riparte dalla Polonia: nuovo commissario tecnico

Dopo la delusione dei Mondiali in Qatar alla guida del Portogallo, l'allenatore lusitano si siede sulla panchina della Polonia.

Ha vinto gli Europei del 2016 e per questo rimarrà nella storia, non solo del Portogallo, ma Fernando Santos non ha certo lasciato con un grande traguardo, uscendo anzitempo ai Mondiali 2022 e agli Europei itineranti vinti dall'Italia. Santos, che ha dato alla Nazionale anche una Nations League, è libero dopo il torneo qatariota. Per poco.

Santos, infatti, secondo Sky sarà il nuovo commissario tecnico della Polonia. Anche in questo caso, una Nazionale che si aspettava molto, vista la presenza di uno come Lewandowski in squadra. Invece, la rappresentativa non ha superato gli ottavi di finale, tornando a casa rapidamente (k.o contro la Francia finalista).

La Polonia aveva puntato tutto su Czesław Michniewicz a inizio 2022, riuscendo ad ottenere il pass per il Qatar battendo la Svezia nei playoff delle qualificazioni europee. Nella fase finale sono però arrivate le grosse indecisioni di una difesa e di un centrocampo non all'altezza, rischiando di venire eliminati già nei gironi.

A Fernando Santos il compito di puntare agli Europei del 2024 in Germania, e magari anche ai Mondlai del 2026. In mezzo le edizioni di Nations League che potrebbero contribuire ad entrambe le competizioni.