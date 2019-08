Fernando Llorente al Napoli, è fatta: niente Inter, sabato le visite

Il vince il duello con l' e si assicura l'attaccante svincolato Fernando Llorente: secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'ex sabato farà le visite con i campani e successivamente firmerà un contratto biennale .

Il club del presidente De Laurentiis ha aspettato una risposta di Mauro Icardi fino a questa mattina, per poi stringere e raggiungere un accordo con l'attaccante spagnolo.

Per il classe 1985 si tratta di un ritorno in , dopo i circa 2 anni in bianconero, in cui ha collezionato 27 goal in 92 presenze complessive.

L'attaccante cresciuto nell' Bilbao è reduce da due stagioni in con il , nelle quali ha segnato 13 goal in 58 presenze, fra cui 2 molto pesanti in nella cavalcata fino alla finale di Madrid nel 2019.