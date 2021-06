Fernandinho al bivio: rinnovo o addio al Manchester City a "zero"

Dubbi sul futuro in quel di Manchester per il centrocampista brasiliano il cui contratto scade a giugno. Guardiola spinge per il rinnovo.

La stagione del Manchester City si è chiusa con l'amaro in bocca per la sconfitta rimediata nella prima finale di Champions League nella propria storia. La rete decisiva di Havertz ha spinto la coppa dalle 'grandi orecchie' in direzione Londra, tra le mani del Chelsea.

Tra i protagonisti della sfida, negli ultimi 25' c'è stato spazio anche per Fernandinho, il cui destino in maglia 'Citizens' sembrerebbe ancora tutto da decifrare. Il brasiliano, sbarcato sulla sponda blu di Manchester nell'estate del 2013, vede il proprio contratto prossimo alla scadenza.

La Premier League ha stilato la lista di quei giocatori che, salvo nuovi accordi, potranno abbandonare a parametro zero la massima serie inglese firmando per un nuovo club. In questa cerchia di nomi dal futuro incerto c'è spazio anche per il centrocampista brasiliano, tra i tanti in attesa di fare luce sul proprio domani calcistico.

L'ex Shakthar quest'anno è sceso in campo 36 volte - record "negativo" di apparizioni in una stagione da quando è a Manchester - ma lo stesso Guardiola si è espresso favorevole in ottica di una permanenza del verdeoro all'interno della rosa del City.

Il finale, dunque, sembra ancora tutto da scrivere: sul banco c'è l'ipotesi di un rinnovo che potrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane o, in caso contrario, l'addio come accaduto di recente per un'altra bandiera del club come Aguero.