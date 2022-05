Feralpisalò-Palermo dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

FERALPISALO'-PALERMO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Feralpisalò-Palermo

Feralpisalò-Palermo Data: 25 maggio 2022

25 maggio 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Eleven Sports, SkySport (canale 252)

Streaming: Eleven Sports, SkyGo, OneFootball, 196 Sport

Inizia la Final Four dei Playoff di Serie C, validi per definire la quarta squadra promossa in Serie B dopo Sudtirol, Modena e Bari.

Feralpisalò e Palermo si sfidano nella prima delle due gare che decreteranno chi raggiungerà in finale la vincente di Catanzaro-Padova.

La formazione di Stefano Vecchi, dopo aver superato il Pescara ha eliminato a sorpresa la Reggiana vincendo sia all'andata che al ritorno.

Quella di Sivlio Baldini, invece, con qualche brivido è riuscita a superare la Triestina e la Virtus Entella, dopo essere andata sotto di 2 reti nell'ultima sfida disputata al Barbera

ORARIO FERALPISALO'-PALERMO

La gara tra Feralpisalò e Palermo, in programma mercoledì 25 maggio 2022, verrà disputata allo stadio "Lino Turina" di Salò: fischio d'inizio fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE FERALPISALO'-PALERMO IN TV

Sarà possibile seguire Feralpisalò-Palermo in diretta TV su Eleven Sports: dopo aver sottoscritto l'abbonamento mensile, bisognerà scaricare l'app su una smart TV compatibile, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita andrà in diretta anche sui canali Sky e nello specifico al canale 252.

FERALPISALO'-PALERMO IN DIRETTA STREAMING

Feralpisalò-Palermo sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionando l'evento.

Gli abbonati a Sky potranno seguire la partita sull'app di Sky Go, mentre OneFootball la trasmetterà in pay-per-view. Un'ultima alternativa valida è 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO'-PALERMO

Vecchi dovrà fare a meno di Legati, squalificato perché diffidato: davanti a Liverani andranno Pisano, Farabegoli, Bacchetti e Corrado. In mediana Hergheligiu, Carraro e Balestrero agiranno dietro a Di Molfetta. La coppia d'attacco sarà composta da Miracoli e Guerra.

Baldini, squalificato, ritrova Dall'Oglio in mediana: davanti a Massolo giocheranno Buttaro, Lancini, Marconi e Giron. Con Dall'Oglio a centrocampo ci sarà capitan De Rose, mentre Valente, Luperini e Floriano giocheranno alle spalle di Brunori.

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Pisano, Farabegoli, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta; Miracoli, Guerra.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, marconi, Giron; Dall'Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.