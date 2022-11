Luci e ombre, nella leggenda: "il Fenomeno", il docu-film di DAZN su Ronaldo

I Mondiali vinti e i trasferimenti che hanno segnato un'epoca calcistica: la storia di Ronaldo "il Fenomeno" raccontata da DAZN.

Parte in maniera diretta, il docu-film: anzi, se possibile, fa piombare tutti in uno stato d'attesa che riporta indietro nel tempo e precisamente al 1998. Ai Mondiali: a quel Francia-Brasile che ha segnato la carriera di Ronaldo.

Guarda "Il Fenomeno" su DAZN!

Anche questo è stato "il Fenomeno", l'uomo che ha cambiato per sempre il calcio, tra luci e ombre: ma soprattutto nella leggenda.

Ci ha pensato DAZN a ripercorrere precisamente la sua carriera, raccontandola in un'ora e mezza attraverso la produzione di DAZN Studios, che trascina tutti ai Mondiali con alcune delle storie più iconiche.

"Realizzare questo documentario è stata un'esperienza emotiva e catartica: ho messo tutto sul tavolo, senza nascondere nulla".

Ronaldo è chiaro, quando spiega il suo approccio all'idea di DAZN: non si nasconde, anzi, si mostra per quel che è e per quel che è stato. Un campione e un uomo.

Ovviamente non mancano gli interventi di alcuni degli esponenti più famosi del calcio: da Maldini a Zidane, passando per Vieri e Romario. Ronaldo è stato qualcosa di importante anche per loro.

DOVE VEDERE "IL FENOMENO" IN STREAMING

Il docu-film si chiama "Il Fenomeno" ed è già disponibile su DAZN: la produzione, in sinergia con Zoom Sports, è stata presentata lo scorso 14 ottobre, ma ha già visto la luce. Basta abbonarsi sulla piattaforma, accedere al sito o all'app e selezionare l'evento.