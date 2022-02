Fenger e il mancato trasferimento allo Zulte Waregem: "Alto 3 centimetri in meno"

Alto 3 centimetri in meno e affare saltato. Mads Fenger, nel 2017, vive un'esperienza pressochè unica: niente Zulte Waregem per colpa della... statura.

A svelarlo, in un podcast ad 'Ekstra Bladet', è il suo ex agente Mads Bach Lund: Fenger, difensore classe '90 oggi in forza all'Hammarby, all'epoca giocava coi Randers e doveva trasferirsi in Belgio.

"È andato tutto bene. Non c'è stato nessun problema - racconta il procuratore riferendosi alle visite mediche del suo vecchio assistito con lo Zulte - Ma la persona che era con me ha iniziato a dire che qualcosa non andava, e che i medici stavano sussurrando qualcosa in inglese e belga che non capivamo: hanno iniziato a chiedere a Fenger quanto fosse alto e lui ha risposto: '1,84 o 1,83, mi avete appena misurato'".

Da lì, accade l'impensabile: la società belga decide di non acquistare più Fenger.

"Ho ricevuto una mail di scuse dal loro direttore sportivo - svela Bach Lund - in cui dicevano che credevano fosse alto 1,86 come scritto su Wikipedia e altri siti. Quando l'hanno misurato, era 1,83".

Una beffa di mercato curiosa e inusuale per Fenger, trasferitosi poi nello stesso anno all'Hammarby in cui dal 2017 ancora milita.