Decisione forte del Fenerbahce: Özil e Tufan messi fuori rosa

E' un fulmine a ciel (apparentemente) sereno l'ultimo comunicato emesso dal Fenerbahce: Ozan Tufan e, soprattutto, Mesut Özil sono stati messi fuori rosa dal club di Istanbul.

Bilgilendirme



Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022

"I giocatori della nostra prima squadra, Mesut Özil e Ozan Tufan, sono stati esclusi dalla rosa per decisione presa".

Poche parole che però bastano per causare un cataclima di proporzioni gigantesche, in virtù della caratura di un giocatore come Özil, la cui carriera parla per sé: in stagione sono 9 le reti segnate in 26 presenze, l'ultima delle quali domenica scorsa nel successo per 2-1 sul Konyaspor.

Il nome di Özil era recentemente finito sotto la luce dei riflettori per le voci relative al suo mancato impiego, che sarebbe stato dovuto ai pagamenti dello stipendio non ricevuti dal club, affrettatosi però a smentire il tutto parlando di vere e proprie 'fake news'.