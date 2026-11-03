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Fenerbahçe-Liverpool: orario del calcio d'inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

La partita tra Fenerbahçe e Liverpool inizierà il 4 novembre 2026 alle 18:45.

Fenerbahçe-Liverpool oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: cos'è successo a Fenerbahçe e Liverpool?

Il Fenerbahçe arriva a questa sfida con un bilancio negativo: nelle ultime cinque partite ufficiali ha ottenuto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha perso 1-2 contro il Göztepe in Süper Lig. Particolarmente pesante è stato lo 0-6 contro l'Aston Villa in Champions League, mentre il 2-2 contro lo Slavia Praga rappresenta l'unico risultato utile ottenuto in Europa. In cinque partite il Fenerbahçe ha segnato nove goal, subendone però undici.

Il Liverpool è in condizioni decisamente migliori: ha vinto quattro delle ultime cinque partite e soltanto la sconfitta per 0-1 contro l'Arsenal ne macchia il bilancio. Spiccano in particolare il successo per 4-3 contro il Villarreal in Champions League e il 2-0 contro il Brighton in Premier League. In questo periodo i Reds hanno segnato otto goal e ne hanno subiti soltanto tre.

Fenerbahçe-Liverpool: formazioni

Fenerbahçe-Liverpool: stato di forma

Fenerbahçe-Liverpool: bilancio degli scontri diretti

Fenerbahçe-Liverpool: le classifiche