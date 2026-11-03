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Fenerbahçe-Liverpool oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Champions League

In Champions League il Fenerbahçe affronta il Liverpool. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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Fenerbahçe-Liverpool: orario del calcio d'inizio

crest
Champions League - Game Week 4
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Fenerbahçe-Liverpool oggi in diretta: dove vederla in TV e streaming?

La partita di Champions League tra Fenerbahçe e Liverpool sarà trasmessa in diretta su DAZN.

I temi della settimana: com'è andata per Fenerbahçe e Liverpool?

Il Fenerbahçe arriva a questa partita con un bilancio negativo: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto una sola vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima partita ha perso 1-2 contro il Göztepe in Süper Lig. Particolarmente pesante è stato il 6-0 subito contro l'Aston Villa in Champions League, mentre il 2-2 contro lo Slavia Praga rappresenta l'unica partita a punti in Europa. In cinque partite il Fenerbahçe ha segnato nove goal, subendone però undici.

Il Liverpool è in condizioni nettamente migliori: ha vinto quattro delle ultime cinque partite e solo la sconfitta per 1-0 contro l'Arsenal ne macchia il bilancio. Spiccano il successo per 4-3 contro il Villarreal in Champions League e quello per 2-0 contro il Brighton in Premier League. In questo periodo i Reds hanno segnato otto goal e ne hanno subiti soltanto tre.

FB

FB - Forma

AVL
S6-0
ALS
V3-0
SLP
D2-2
GAL
S2-1
GOZ
S1-2
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LIV

LIV - Forma

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
S0-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fenerbahçe-Liverpool: formazioni

Probabili formazioni Fenerbahce - Liverpool

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formazione
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Formazione titolare

Liverpool

Allenatore

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe-Liverpool: stato di forma

FB

FB - Forma

AVL
S6-0
ALS
V3-0
SLP
D2-2
GAL
S2-1
GOZ
S1-2
Gol segnato (subito)
7/12
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LIV

LIV - Forma

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
S0-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Fenerbahçe-Liverpool: bilancio degli scontri diretti

Fenerbahçe-Liverpool: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
27
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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