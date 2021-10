Felipe Anderson segna, Dumfries lo affronta: scoppia la rissa in Lazio-Inter

Caos in Lazio-Inter: i biancocelesti segnano il goal del vantaggio con un giocatore nerazzurro a terra. Scoppia la rissa.

Caos nel finale della gara tra Lazio e Inter: all'82' succede di tutto. La Lazio riparte in contropiede, mentre Dimarco è a terra a centrocampo, dolorante per un colpo subito.

Il gioco non si ferma. Lancio di Felipe Anderson verso Immobile che stoppa e conclude: Handanovic devia, ma il pallone arriva sui piedi dello stesso Felipe Anderson che spedisce la sfera in rete.

Un goal che non fa felici i giocatori nerazzurri, che avrebbero voluto che la Lazio buttasse fuori il pallone, nonostante l'arbitro non avesse fischiato.

Dumfries va subito a dire qualcosa a Felipe Anderson, a muso duro, e scoppia una rissa che coinvolge tutti i giocatori.

L'arbitro, Irrati, interviene estraendo diversi cartellini gialli: ma per 5' buoni gioco fermo all'Olimpico, con nervi tesi.

Il goal, per la cronaca, è stato convalidato, per il vantaggio della Lazio sull'Inter: in quella circostanza, come da regolamento, l'arbitro non può fermare il gioco.