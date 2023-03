Febbre per Provedel: Maximiano titolare nel derby di Roma

Provedel salterà il derby di Roma a causa di un attacco febbrile: al suo posto giocherà il portoghese Maximiano.

A poche ore dal calcio d'inizio del derby tra Lazio e Roma, Maurizio Sarri è costretto a fare i conti con una pesante defezione: Ivan Provedel non sarà della partita a causa di un attacco febbrile.

Al suo posto toccherà dunque a Luis Maximiano difendere la porta biancoceleste nella stracittadina. Per l'ex estremo difensore di Sporting e Granada si tratta di una prima assoluta nel match più sentito nella capitale.

Il portiere portoghese, infatti, ha giocato appena 6' in Serie A contro il Bologna alla prima giornata di campionato. Proprio in quell'occasione il classe 1999 venne espulso ad inizio gara dopo aver toccato il pallone con le mani fuori area.

Da quel momento i gradi di titolare sono passati all'ex Empoli Provedel che a suon di prestazioni di alto livello si è guadagnato la fiducia di Sarri.

Quella contro la Roma sarà dunque la sua seconda partita in massima serie, nonché la settima complessiva dopo i tre gettoni in Conference League e i due in Coppa Italia.