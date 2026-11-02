Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è particolarmente utile.
- Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un provider VPN di fiducia e scaricate l’applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).
- Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
- Accedete all’emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
- Registratevi e trovate la diretta. Create un account o effettuate l’accesso presso l’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e godervi la partita!
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
Amazon Prime Video
✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata
✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa
✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)
Amazon Prime Video
✅ Detiene in esclusiva la miglior partita del mercoledì sera per ogni giornata
✅ Garantisce la presenza costante di una squadra italiana finché in corsa
✅ Include tutti i vantaggi commerciali del programma Amazon Prime (spedizioni e Prime Music)
FC Villarreal-Paris Saint-Germain: orario del calcio d’inizio
La partita tra FC Villarreal e Paris Saint-Germain inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.
FC Villarreal-Paris Saint-Germain, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?
La sfida tra Villarreal e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su DAZN, dove potrete seguirla in streaming.
I temi della settimana: cos’è successo a FC Villarreal e Paris Saint-Germain?
Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie e un pareggio, subendo due sconfitte. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l’Espanyol in campionato; prima era arrivato un 4-3 contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque gare, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.
Il PSG è in forma straordinaria e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Dopo il 4-2 contro il Manchester City e il 4-2 contro il Barcellona in Champions League, è arrivata una vittoria per 5-1 in trasferta contro il Le Havre in Ligue 1. In queste cinque partite, il PSG ha segnato 16 gol e ne ha subiti nove.
FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le formazioni
Probabili formazioni Villarreal - Paris Saint-Germain
FC Villarreal-Paris Saint-Germain: lo stato di forma
FC Villarreal-Paris Saint-Germain: il bilancio degli scontri diretti
FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le classifiche
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
D
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
D
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
S
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
S
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
S
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
S
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
S
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
S
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
D
D
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
S
D
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
S
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
S
V
D
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
S
D
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
S
V
S
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
V
S
S
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
S
S
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
S
S
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
S
S
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
S
S
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
S
V
S
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
S
V
S
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
S
S
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
S
V
S
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
S
S
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
S
V
S
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
D
S
D
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
D
S
S
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
S
D
S
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
S
S
S
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
S
S
S
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
S
S
S