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Champions League
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoParis Saint-Germain
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Con il contributo di

FC Villarreal-Paris Saint-Germain oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League

In Champions League l’FC Villarreal affronta il Paris Saint-Germain. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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FC Villarreal-Paris Saint-Germain: orario del calcio d’inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Estadio de la Ceramica

La partita tra FC Villarreal e Paris Saint-Germain inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

FC Villarreal-Paris Saint-Germain, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?

La sfida tra Villarreal e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su DAZN, dove potrete seguirla in streaming.

I temi della settimana: cos’è successo a FC Villarreal e Paris Saint-Germain?

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie e un pareggio, subendo due sconfitte. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l’Espanyol in campionato; prima era arrivato un 4-3 contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque gare, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

Il PSG è in forma straordinaria e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Dopo il 4-2 contro il Manchester City e il 4-2 contro il Barcellona in Champions League, è arrivata una vittoria per 5-1 in trasferta contro il Le Havre in Ligue 1. In queste cinque partite, il PSG ha segnato 16 gol e ne ha subiti nove.

VIL

VIL - Forma

ELC
D0-0
LIV
S4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
S0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PSG

PSG - Forma

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le formazioni

Probabili formazioni Villarreal - Paris Saint-Germain

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formazione
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeS. ComesanaS. ComesanaT. BuchananT. BuchananA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeN. PepeN. PepeM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. HernandezL. HernandezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresD. DoueD. DoueM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
Villarreal

Formazione titolare

Paris Saint-Germain

Allenatore

  • I. Perez
  • Luis Enrique

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: lo stato di forma

VIL

VIL - Forma

ELC
D0-0
LIV
S4-3
VAL
V1-2
CDM
V0-5
ESP
S0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
PSG

PSG - Forma

MCI
V2-4
STR
V1-3
BAR
V4-2
OL
V2-0
LEH
V1-5
Gol segnato (subito)
18/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: il bilancio degli scontri diretti

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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