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FC Villarreal-Paris Saint-Germain: orario del calcio d’inizio

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

La partita tra FC Villarreal e Paris Saint-Germain inizierà il 3 novembre 2026 alle 21:00.

FC Villarreal-Paris Saint-Germain, dove vederla oggi in diretta TV e streaming?

La sfida tra Villarreal e Paris Saint-Germain sarà trasmessa in diretta su DAZN, dove potrete seguirla in streaming.

I temi della settimana: cos’è successo a FC Villarreal e Paris Saint-Germain?

Il Villarreal arriva a questa partita con un bilancio altalenante: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto due vittorie e un pareggio, subendo due sconfitte. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l’Espanyol in campionato; prima era arrivato un 4-3 contro il Liverpool in Champions League. In queste cinque gare, il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

Il PSG è in forma straordinaria e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Dopo il 4-2 contro il Manchester City e il 4-2 contro il Barcellona in Champions League, è arrivata una vittoria per 5-1 in trasferta contro il Le Havre in Ligue 1. In queste cinque partite, il PSG ha segnato 16 gol e ne ha subiti nove.

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le formazioni

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: lo stato di forma

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: il bilancio degli scontri diretti

FC Villarreal-Paris Saint-Germain: le classifiche