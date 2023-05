Mistero Fazio alla Salernitana: solo cinque presenze nel 2023

Risale al 15 gennaio l'ultima presenza da titolare per Fazio, assente da oltre un mese dai convocati della Salernitana.

I tifosi della Salernitana (e non solo) si stanno chiedendo che fine abbia fatto Federico Fazio, misteriosamente scomparso dai radar dopo una prima parte di stagione vissuta sostanzialmente nell'undici titolare.

L'ultima presenza risale ormai al 2 aprile, ai dieci minuti disputati nel finale di Spezia-Salernitana: da allora non è più stato convocato da Paulo Sousa, tanto da alimentare dubbi e pensieri.

Il club campano non ha mai rilasciato un bollettino medico ufficiale sulle condizioni dell'argentino, alle prese comunque con più di qualche problema fisico che non gli sta consentendo di tornare a lottare con continuità per una maglia da titolare, come avveniva regolarmente nei mesi precedenti.

Un 2023 non proprio fortunato per Fazio, sceso in campo in appena cinque occasioni: l'ultima volta da titolare risale addirittura al disastroso 8-2 subìto sul campo dell'Atalanta il 15 gennaio, prima di un un infortunio al polpaccio sinistro.

Fastidio che lo ha reso indisponibile per ben otto partite consecutive di campionato, prima di un fugace ritorno avvenuto nei minuti conclusivi di Salernitana-Bologna del 18 marzo.

Se per Fazio si tratta di una stagione costellata da eventi negativi sul piano personale, lo stesso non si può dire per la Salernitana che, grazie alla cura Sousa, ha ottenuto risultati incoraggianti e ha scavato un discreto vantaggio sulla zona retrocessione a quattro turni dal termine.