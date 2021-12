Fazio nel mirino del Napoli: contatti con la Roma

La difesa del Napoli, a gennaio potrebbe tingersi ulteriormente di giallorosso. Federico Fazio, da mesi ai margini della Roma, è uno dei nomi sul taccuino dei partenopei.

Il club di De Laurentiis, chiamato a sostituire in rosa Manolas ceduto all'Olympiakos, è a caccia di un profilo che completi numericamente la retroguardia: tra quelli nei radar del Napoli c'è anche Fazio, escluso dal progetto Mourinho e fuori dai piani futuri della Roma.

Gli azzurri hanno bussato alla porta dei capitolini, per capire se esistono margini utili ad imbastire una trattativa nella finestra invernale di calciomercato: Fazio farebbe il paio con Juan Jesus, allenato da Spalletti durante gli anni all'ombra del Colosseo, nonchè dello stesso Manolas già avuto dal tecnico toscano alle sue dipendenze proprio a Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

Fazio, classe 1987, in questa stagione non è mai sceso in campo e non gioca una gara ufficiale dallo scorso 25 aprile: Cagliari-Roma 3-2.

Oltre all'argentino, 'Sky' rivela altri due calciatori presenti nei pensieri del Napoli: Min-Jae Kim, sudcoreano classe '95 del Fenerbahce, e Axel Tuanzebe del Manchester United.