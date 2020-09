Faty torna in Italia: ha firmato per la Reggina

Ricardo Faty, un passato alla Roma con cui ha debuttato anche in Champions League, torna in Italia per vestire la maglia della Reggina.

Faty era sbarcato in Italia nel 2006 dallo e come detto ha esordito in Champions mettendo insieme tre presenze. I giallorossi però decidono presto di cederlo in prestito al dove non troverà spazio.

Le cose vanno un po' meglio al , quindi il rientro a Roma e il trasferimento definitivo in Grecia. Negli ultimi anni Faty ha girato per , e . Ora ecco la chiamata della Reggina.

L'acquisto di Faty è l'ennesimo colpo della società calabrese che nelle scorse settimane ha tesserato Jeremy Menez e Kyle Lafferty.