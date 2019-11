Fasce sorteggio Euro 2020: Italia testa di serie

Si avvicina il sorteggio dell'Europeo 2020: l'Italia non potrà incrociare nei gironi Germania, Spagna, Inghilterra, Belgio, Russia e Danimarca.

E' tornato l'entusiasmo, così come la consapevolezza e la fiducia. L' ora, ci crede. Vuole tornare ad essere grande in un torneo come l'Europeo, dopo aver ottenuto record su record. Dieci vittorie su dieci nelle qualificazioni, 9-1 contro l'Armenia, giovani in continua crescita. Fare male al torneo del 2020, sarebbe una grande delusione.

Certo, all'Europeo, che vedrà l'Italia giocare tutte le gare del proprio girone (l'A) in casa, all'Olimpico di influiranno diversi fattori, con in primis il sorteggio che si svolgerà il 30 novembre a Bucarest e determinerà le avversarie della Nazionale azzurra.

L'Italia è certa di non dover affrontare , , e , ovvero le altre teste di serie, nonchè , e , inserite in altre gironi in virtù della presenza di un proprio stadio all'interno del torneo (come accaduto per la stessa Nazionale di Mancini).

Gli spauracchi più grandi per l'Italia si chiamano e , che addirittura potrebbero capitare una, in fascia 2 (praticamente certo), e l'altra in fascia 3 (ma dipenderà da diversi risultati delle ultime gare di qualificazione). Gli azzurri potrebbero dunque affrontare anche un terribile girone contro i Campioni del Mondo e Cristiano Ronaldo.

Le fasce confermate per il sorteggio di (ognuna ha cinque Nazionali):

Fascia 1 (teste di serie): Italia, Belgio, Inghilterra, Ucraina, Spagna

Fascia 2: , , Russia

Fascia 3: , , Danimarca,

Fascia 4: Finlandia