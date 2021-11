Farioli verso il Fenerbahce: l'ex collaboratore di De Zerbi sta trattando

Francesco Farioli sembra molto vicino alla panchina del Fenerbahce. L'attuale tecnico del Karagumruk è stato contattato dalla dirigenza del club di Istanbul per sostituire Vitor Pereira.

Il rendimento del Fenerbahce nelle ultime settimane è stato ampiamente al di sotto delle aspettative, con una sola vittoria raccolta nelle ultime sei partite disputate e ben dieci punti di distacco dalla capolista Trabzonspor.

Per questo motivo è stato messo nel mirino Farioli, ex collaboratore di Roberto De Zerbi ai tempi del Sassuolo, arrivato in Turchia due anni fa e in grado di sorprendere tutti con il suo stile di gioco e con i risultati ottenuti.

Lo scorso anno Farioli riuscì nell'impresa di salvare con serenità il neopromosso Karagumruk e anche quest'anno sta continuando il suo trend positivo, con 19 punti nelle 12 partite di Super Lig fin qui disputate.