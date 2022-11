Farioli racconta il rapporto con De Zerbi: "Ho scritto un articolo sul suo Foggia e mi ha voluto con lui"

Un articolo sul Foggia scritto da Farioli ha dato il via alla collaborazione: "Ha apprezzato e mi ha proposto di lavorare con lui".

Francesco Farioli è l'allenatore più giovane attualmente in carica nel campionato turco. Il tecnico italiano si è seduto sulla panchina dell'Alanyaspor a partire dal dicembre del 2021, dopo aver chiuso la prima parentesi da professionista al timone del Karagumruk, oggi allenato da Pirlo.

In passato ha lavorato all'interno dello staff di Roberto De Zerbi, oggi tecnico del Brighton, accompagnando l'allenatore bresciano nel corso delle sue esperienze al Benevento e al Sassuolo.

Ai microfoni di 'Sky Sports' la guida tecnica ha raccontato del loro primo 'contatto', avvenuto quando De Zerbi guidava il Foggia e nella fattispecie - siamo nell'agosto del 2015 - era in procinto di affrontare la Lucchese in Coppa Italia. E qui entra in gioco proprio Farioli, che di quella partite scrisse una sorta di report:

"Dopo Foggia-Lucchese avrei dovuto scrivere un articolo per un blog di allenatori. Non ho scelto Manchester City o Bayern Monaco ma il Foggia di De Zerbi.

Quando l'articolo è arrivato nelle sue mani penso che gli sia piaciuto. Il suo preparatore atletico Marco Marcattili si è messo in contatto per dirmi cosa ne pensava".

A distanza di due anni da quell'episodio - quando Farioli lavorava in Qatar nella Aspire Academy - De Zerbi stava per avviare la propria avventura al Benevento e al momento della composizione del proprio staff, la scelta ricadde proprio sull'autore di quell'articolo tanto apprezzato:

"Era un venerdì mattina ha chiamato e mi ha chiesto raggiungerlo al Benevento. Mi ha reso un giovane allenatore molto felice. Abbiamo trascorso tre stagioni fantastiche insieme al Benevento e poi al Sassuolo".