Fantacalcio 2020-2021: lista e quotazioni

Il fantacalcio 2020/2021 è quasi alle porte. In attesa delle liste e delle quotazioni ufficiali, ci sono 3 anticipazioni importanti di Fantacalcio.it

Nonostante la stagione di sia finita soltanto giorno 1 agosto, è già tempo di pensare al prossimo campionato, al via nel weekend del 19/20 agosto. E quindi, come ogni anno, è già tempo di pensare anche al fantacalcio.

Non c'è ancora il calendario ufficiale della Serie A, non si è ancora aperto ufficialmente nemmeno il calciomercato (che scatterà giorno 1 settembre); di conseguenza non ci sono ancora le liste e le quotazioni ufficiali delle rose per il prossimo campionato.

Ma cominciano ad avere qualche anticipazioni ed è giusto renderne conto. In particolare, il portale Fantacalcio.it ha annunciato il ruolo di tre giocatori che saranno proababilmente protagonisti nel prossimo campionato.

LISTA E QUOTAZIONI FANTACALCIO.IT

In attesa delle liste e quotazioni ufficiali, che arriveranno soltanto nei primi giorni di settembre per questa piattaforma, Fantacalcio.it ha rilasciato sul proprio sito tre anticipazioni molto importanti.

Tre giocatori in questione: Franck Ribery, Achraf Hakimi e Juan Cuadrado. Il calciatore della cambia ruolo rispetto alla scorsa stagione e con il modulo di Iachini a due punte diventa attaccante, quindi listato come A e non più C.

Cambia ruolo anche Juan Cuadrado, che ormai è un terzino destro a tutti gli effetti. Diventa quindi D e non più C come negli scorsi anni. Nuovo giocatore per la Serie A, invece, Hakimi. Confermato Conte, giocherà come quinto di destra e sarà listato come difensore. Quindi D e non C come si poteva pensare. Sarà uno dei top assoluti nel ruolo.

LISTA E QUOTAZIONI GAZZETTA

Gazzetta non ha invecere ancora comunicato nulla; le quotazioni, i ruoli e tutte le liste ufficiali sono attese tra fine agosto e inizio di settembre.