Falco piace anche alla Stella Rossa: offerta al Lecce

Anche la Stella Rossa, prossima avversaria del Milan in Europa League, pensa a Filippo Falco. Il Lecce ha rifiutato la prima offerta.

Dalla Serie B all' . Filippo Falco brilla con la maglia del , tanto che le sue prestazioni con i salentini hanno risvegliato l'interesse della .

Secondo quanto riporta 'Sky Sport' i prossimi avversari del in Europa League avrebbero formulato un'offerta al Lecce, offerta rispedita per il momento al mittente.

La Stella Rossa infatti mette sul piatto un milione di euro, mentre i salentini per lasciare partire Falco ne chiedono uno e mezzo. Adesso resta da capire se i serbi rilanceranno.

Altre squadre

In realtà su Falco, oltre alla Stella Rossa, ci sono anche vari club di tra cui e . L'opportunità di debuttare in Europa però potrebbe essere decisiva per convincere il giocatore a lasciare l' .