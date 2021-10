Falcao abbatte un Barcellona in crisi nera: impresa del Rayo

Radamel Falcao, rinato con la maglia del Rayo Vallecano, firma il goal che stende un Barça sempre più nel baratro. Depay sbaglia un rigore.

La crisi del Barcellona continua. Il Rayo Vallecano, trascinato da Radamel Falcao, batte 1-0 i blaugrana nell'undicesima giornata della Liga e si affaccia in zona Europa. Proprio dove quantomeno dovrebbero stazionare Piquè e soci, alle prese invece con un annus horribilis senza fine.

Sull'ennesimo tonfo degli uomini di Koeman c'è la griffe del 'Tigre', letteralmente rinato a 35 anni da quando approdato nel piccolo club madrileno, che grazie ai goal del colombiano sta sognando prendendosi le prime pagine.

Per Falcao le reti con la maglia del Rayo sono 4 in 7 partite, una di queste letale per un Barça in un tunnel senza luce: alla mezz'ora, l'ex Atletico si beve la difesa avversaria dopo una palla persa sciaguratamente in impostazione da Busquets e fulmina Ter Stegen all'angolino di sinistro.

Se poi ci si mette anche il rigore fallito da Memphis Depay, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei catalani, allora il quadro diventa sportivamente drammatico. L'attaccante olandese, infatti, a 20 minuti dal termine getta alle ortiche la chance di pareggiare i conti facendosi ipnotizzare dal dischetto dal portiere di casa Dimitrievski.

Rayo-Barça 1-0 dunque, coi biancorossi quinti in classifica a quota 19 e avanti di 4 lunghezze rispetto alla 'banda' Koeman, appena nona a 15 punti.