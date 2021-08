Faivre non convocato dal Brest: il francese vuole solo il Milan

Romain Faivre non è stato convocato dal Brest per l'ultima trasferta di Strasburgo: nel suo futuro sembra esserci il Milan.

Su chi sarà il nuovo trequartista del Milan (oltre al già presente Brahim Diaz) si è discusso molto: ora pare che la scelta del club rossonero sia definitivamente caduta su Romain Faivre, 23enne talentuoso in forza al Brest che ha impressionato Maldini e tutta la dirigenza.

L'interesse di una società così prestigiosa non può che far piacere al ragazzo, letteralmente 'rapito' dalla voglia di dare una svolta alla propria carriera: secondo 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la volontà di Faivre è chiara e coincide con il desiderio di sposare la causa del 'Diavolo'.

Un indizio più che significativo è la mancata convocazione nell'ultima giornata di Ligue 1 per la trasferta di Strasburgo, segnale che qualcosa effettivamente bolle in pentola. Lo stesso giocatore ha pubblicato un post abbastanza criptico su Instagram, lasciando però intendere che in merito al suo futuro sono attese novità importanti.

"Rimanete pronti".

Un ostacolo, se vogliamo, è rappresentato dalla differenza di cinque milioni tra domanda del Brest (15) e offerta del Milan (10): l'intesa potrebbe essere raggiunta con l'inserimento di alcuni bonus.