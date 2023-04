Le lacrime di Fagioli? Allegri lo difende: "Non è il colpevole della sconfitta"

Il tecnico bianconero ha commentato l'episodio della ripresa e la sconfitta contro il Sassuolo: "Non siamo stati all'altezza".

La Juventus non riesce a rispondere alla sconfitta dell'Inter e al pari del Milan, cadendo contro il Sassuolo. Otto anni dopo l'unica sconfitta al Mapei, i bianconeri hanno subito un k.o firmato Defrel nel trentesimo turno. Enorme occasione sprecata per Madama in chiave quarto posto.

"Dopo lo schiaffo abbiamo reagito, dopo 60 minuti non bene" ha dichiarato Allegri a fine gara. "Avevamo possibilità di metterci a 11 punti e 9 di distanza dalle milanesi, era un passaggio importante per il campionato".

"Le lacrime di Fagioli cosa significano?" ha risposto Allegri riguardo il crollo del centrocampista dopo la sostituzione. "Che è un ragazzo responsabile. Gli errori li facciamo tutti, ma non è il colpevole della partita che abbiamo perso. Siamo tutti i responsabili, non siamo stati all'altezza"

La Juventus perde di nuovo in trasferta, per la seconda volta nelle ultime due gare di campionato:

"Oggi era importante per la classifica, è un salto che va fatto altrimenti non si riesce a essere competitivi. Ci sono partite che la Juventus deve vincere e non giocare".