Fagioli si lega alla Juventus: ha firmato il rinnovo fino al 2026

Nicolò Fagioli ha posto la firma sul rinnovo con la Juventus: il nuovo contratto del centrocampista scadrà il 30 giugno 2026.

La Juventus blinda Nicolò Fagioli, uno dei gioielli più splendenti cresciuti nel vivaio: per il centrocampista è cosa fatta per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, manca soltanto l'annuncio ufficiale.

E' già arrivata la firma sul nuovo accordo fino al 30 giugno 2026, tre anni in più rispetto al precedente: dimostrazione di quanto Massimiliano Allegri e la società credano in un prospetto che ha mostrato tutte le sue qualità durante il prestito alla Cremonese.

Fagioli è infatti stato decisivo nella cavalcata che ha sancito il ritorno in Serie A dei grigiorossi a 26 anni di distanza dall'ultima volta, con 3 goal e 7 assist in 33 presenze che lo hanno reso uno dei leader tecnici della rosa a disposizione dell'ex mister Fabio Pecchia.

Al momento Fagioli è parte integrante del gruppo juventino e, a meno di colpi di scena che negli ultimi giorni di mercato sono sempre possibili, giocherà la stagione 2022/2023 agli ordini di Allegri con l'obiettivo di provare a scalare le gerarchie in un reparto falcidiato dagli infortuni (Pogba e McKennie ne sono la prova).