Facchinetti entra nel calcio: "Gestisco i diritti d'immagine di Tonali e Milinkovic"

Il cantautore e agente dello spettacolo ha rivelato: “Passerò alla procura. Ho un patentino inglese, spagnolo e quello FIFA”.

Dal settore dello spettacolo a quello dello sport e del calcio nello specifico. È la nuova scommessa di Francesco Facchinetti.

Il DJ, cantautore e agente dello spettacolo è già sbarcato nel mondo del pallone ed è pronto a compiere nuovi passi significativi verso la carriera di procuratore già nei prossimi mesi.

A rivelarlo è stato lo stesso Facchinetti in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Un progetto che parte da lontano, con una nuova società, ci ho messo cinque anni. Intanto mi occupo già dei diritti di immagine di Sergej Milinkovic-Savic e Sandro Tonali”.

Facchinetti, che non ha mai nascosto la sua passione e il suo tifo per l’Inter, ha già lanciato con la sua agenzia Newco oltre 100 artisti, tra cui Frank Matano, Fedez, Mariasole Pollio, Elettra Lamborghini, Irama, Rocco Hunt e Mr Rain, oltre a seguire i Pooh di cui il padre Roby è la voce.

Ora l’obiettivo è creare una scuderia di calciatori dopo attori e cantanti:

“Poi passerò alla procura, ho un patentino inglese, spagnolo e quello FIFA. L'unico impossibile è quello italiano, bisogna passare un esame da avvocato”.

Facchinetti ha espresso il suo disappunto per l’iter burocratico in Italia e nel contempo ha sottolineato la sua visione del calcio come forma d’arte:

“Il calciatore è un artista, un’icona, un supereroe”.

Una nuova avventura per Facchinetti, che ora vuole sfidare anche il mondo del pallone ed entrare a farne parte direttamente.