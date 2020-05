L'ex vice di Mourinho: "Possibile che Messi vada all'Inter"

José Morais, ex vice allenatore di Josè Mourinho, vede Lionel Messi all'Inter: "Per la presenza di Zanetti, è un magnete per i giocatori argentini".

Per molti è soltanto una surreale ipotesi, per altri un sogno e una suggestione: Lionel Messi e l', secondo l'ex vice di Josè Mourinho un matrimonio fattibile in brevi tempi. Josè Morais ha infatti svelato i motivi per cui vede il futuro della 'Pulce' a tinte nerazzurre.

Ai microfoni del 'Mundo Deportivo', l'ex vice dello Special One considera l'operazione molto più di una fantasiosa idea:

"Penso che sia possibile che Messi vada all’Inter. Vuoi sapere perché? Per la presenza di Zanetti. Javier è come un magnete per i calciatori argentini. E per un argentino andare a giocare nell’Inter è come tornare a casa".

Secondo Morais l'intero club nerazzurro ha un particolare rapporto con i giocatori argentini, frutto di una forte tradizione maturata negli ultimi anni: