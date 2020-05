L'ex vice di Cuper: "Salah ha rifiutato un'offerta del Real Madrid"

Hany Ramzy rivela un episodio risalente ai primi mesi del 2018: "L'offerta era molto buona, ma alla fine Salah ha deciso di rimanere al Liverpool".

Mezza stagione alla , due anni alla , poi il . Sempre ai massimi livelli. Ma per Mohamed Salah si sarebbero potute schiudere le porte del , il club più famoso e blasonato di tutti i tempi, se solo il diretto interessato avesse voluto.

Mai come in questo caso, la precisazione è calzante. Perché, se Salah a un certo punto della sua carriera non è diventato un giocatore del Real Madrid, è solo perché lui stesso ha deciso di non salire sul classico treno passato a prenderlo. Ed è Hany Ramzy, ex assistente di Hector Cuper sulla panchina dell' , a raccontarlo.

"Ai tempi lavoravo con Cuper, era il marzo del 2018 e ci stavamo allenando in - ha svelato Ramzi a 'On Time Sports' - Ed è lì che Salah mi ha detto che il Real Madrid gli aveva fatto un'offerta. La proposta era veramente buona, ma Momo ne ha discusso con me e con Cuper e alla fine ha deciso di rimanere al Liverpool, dove si trovava molto bene".

L'episodio risale dunque pochi mesi prima della finale della 2017/18. Quella che, ironia della sorte, ha visto sfidarsi proprio il Real Madrid e il Liverpool. Con Salah costretto al forfait dopo pochi minuti dall'inizio a causa di uno scontro con Sergio Ramos.

Altre squadre

Gioia soltanto rimandata, in ogni caso: Salah e il Liverpool la Champions l'hanno alzata 12 mesi più tardi, al Wanda Metropolitano di Madrid (ancora...) contro il . Consentendo all'ex giallorosso di dimenticare definitivamente le ammalianti sirene del Real.