L'ex Torino Ebagua si dà alla politica: è diventato consigliere comunale

Giulio Ebagua è stato eletto consigliere comunale a Varese nella lista del candidato Galimberti: continuerà anche a giocare in Serie D.

Sono tanti gli esempi di calciatori che, dopo il ritiro, si sono dedicati con passione alla vita politica: non è affatto semplice, invece, avere a che fare con un atleta ancora in piena attività e, allo stesso tempo, anche politico.

E' il caso di Osarimen Giulio Ebagua, attaccante con un passato tra Torino e Catania tra le altre: oggi, a 35 anni, milita nel campionato di Serie D tra le fila del Città di Varese, società sorta sulle ceneri della storica compagine lombarda dissoltasi nel 2019.

Ebagua è ufficialmente uno dei consiglieri comunali di Varese, essendo stato eletto nella lista del candidato del Partito Democratico Davide Galimberti, che ha avuto la meglio sul leghista - e grande favorito - Matteo Bianchi.

Ebagua si dedicherà al doppio impegno di calciatore/politico, nel tentativo di rendere felice la popolazione varesina in due modi: con i goal in campo e con l'apporto diplomatico all'interno della Giunta comunale. In bocca al lupo.