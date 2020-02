L'ex Palermo e Napoli Gnahoré sfida il coronavirus: ha firmato con il Wuhan Zall

Eddy Gnahoré, centrocampista con un passato nel Palermo e nel Napoli, ha lasciato l'Amiens in prestito per firmare con il Wuhan Zall.

Dalla alla , e non in una città qualsiasi, ma a Wuhan, quella in cui è esploso il coronavirus. Eddy Gnahoré però non teme infezioni e ha deciso che il suo futuro sarà in Super League, appunto con il Wuhan Zall.

L'ex centrocampista del e del , passato anche da Carrarese, , e in , volerà in Cina non appena il campionato riprenderà, data la momentanea sospensione.

Eddy Gnahoré rejoint le FC Wuhan en prêt ! 🇨🇳



Nous lui souhaitons le meilleur des succès en Chine ! 👊



Les infos : https://t.co/MYVCza90ae pic.twitter.com/jiuV8L3mOV — SC (@AmiensSC) February 29, 2020

Intanto il trasferimento è stato ufficializzato dall'Amiens, club in cui il francese ha giocato nell'ultimo anno e mezzo. In ha collezionato 58 presenze, dopo le 45 in Serie B, più una sola in Serie A, nei suoi anni in Italia.

Non si tratta dell'unico giocatore acquistato dal Wuhan Zall, che attende anche Daniel Carriço una volta che l'epidemia sarà isolata e controllata.