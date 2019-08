L'ex Juventus Lemina può raggiungere Cutrone: al Wolverhampton

Il centrocampista gabonese è il grande obiettivo del Wolverhampton per rinforzare il reparto, visto il sicuro addio al Southampton.

Sembrava ad un passo dall'approdo al , ma il destino oscuro legato a Pogba ne ha bloccato, probabilmente definitivamente, il trasferimento. Ora Mario Lemina potrebbe ripartire da un'altra squadra di Premier League, ovvero il Wolverhampton.

L'ex centrocampista della ha confessato da settimane di voler lasciare il , tanto da aver rifiutato ogni rinnovo di contratto ed aver intrapreso un periodo di allenamento con il resto dei giocatori che lasceranno il club in queste settimane.

Dopo l'ottima passata stagione, il Wolverhampton vuole alzare ulteriormente l'asticella e puntare all' : l'investimento per Cutrone è stato il primo passo, ora, secondo Foot , l'apprezzato Lemina può essere il rinforzo a centrocampo per il club arancio-nero.

Il Wolverhampton non ha dovuto fin qui rinunciare ai suoi migliori interpreti, segno di come la società abbia intenzione di puntare molto in alto sin dalla prossima annata: in Premier, Lemina ha una grossa considerazione e per questo il suo ingaggio potrebbe rendere soddisfatti anche i tifosi.

Classe 1993, Lemina ha fatto parte della Juventus dal 2015 al 2017 vincendo due Scudetti e due Coppa . Ora una nuova avventura, con il Wolverhampton che spinge.