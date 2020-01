L'ex Juve Guido Vadalà può tornare in Italia: è un obiettivo del Trapani

Arrivato alla Juventus nell'ambito dell'affare Tevez, Guido Vadalà non ha mai convinto in bianconero. E ora può tornare in Italia: al Trapani.

Quando Carlos Tevez lasciò la nel 2015 tra i rimpianti, a 'consolare' i tifosi bianconeri c'erano quattro giovani del Boca Juniors, che avrebbero potuto imporsi a . La Juventus si guadagnò un diritto di prelazione su tre di essi - Cubas, Cristaldo e soprattutto Rodrigo Bentancur - mentre uno arrivò subito: Guido Vadalà, in prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9 milioni.

Quel diritto di riscatto non verrà mai esercitato, perché al termine della prima e unica stagione in bianconero il classe 1997 è stato rispedito in . 33 presenze totali con la primavera, spesso entrando dalla panchina. Zero in prima squadra. Massimiliano Allegri non lo ha mai preso in considerazione. E così è tornato al Boca, proprietario del suo cartellino fino allo scorso 31 dicembre.

Ora, secondo 'Sky Sport', Vadalà potrebbe tornare in : su di lui c'è il Trapani, che ha intensificato i contatti per convincerlo a ripartire dall'Italia e dalla Serie B. Da svincolato, cerca un'avventura in cui possa avere successo e fiducia, dopo diversi prestiti che di successo ne hanno avuto davvero poco.

Vadalà è passato dall'Union in Argentina, dall'Universidad Conception in e infine dal Deportes Tolima in , senza mai trovare la sua dimensione. Ora ci può riprovare in Italia, al fianco di Moussa Sow, l'altro colpo ad effetto del Trapani in questo mercato. Dopo tre anni e mezzo dall'addio in bianconero, l'ex meteora - anche se soltanto 23enne - rivede il belpaese.