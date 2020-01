L'ex Inter Cedric Soares all'Arsenal: ufficiale l'approdo in prestito

Nuova avventura per l’ex Inter Cedric Soares. Il terzino portoghese si è trasferito in prestito dal Southampton all’Arsenal.

C’è anche una vecchia conoscenza del calcio italiano tra i grandi protagonisti dell’ultima giornata di calciomercato in .

L’ex terzino dell’, Cedric Soares, è infatti da oggi un nuovo giocatore dell’. A comunicare il buon esito della trattativa con il è stato proprio il club dei Gunners attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il difensore portoghese Cedric Soares si unirà a noi in prestito fino al termine della stagione. Il 28enne si trasferisce nel nord di Londra dal Southampton, con con il quale dal 2015 ha totalizzato più di 100 presenze”.

Il direttore tecnico dell’Arsenal, Edu, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Cedric è un difensore con una buona esperienza in Premier League e ovviamente anche a livello internazionale. Si tratta di un rinforzo importante per la nostra retroguardia”.

Cedric Soares in ha vestito la maglia dell’Inter dal gennaio al giugno 2019 totalizzando solo 4 presenze in campionato, alle quali vanno aggiunte 1 un e altre 4 in .