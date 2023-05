Evra: "Da juventino e gobbo voglio che tutti gli italiani tifino Inter in finale"

L'ex difensore invoca il sostegno dei tifosi italiani nei confronti dell'Inter: "Mi dava tanto fastidio quando tutti gufavano la Juventus".

Il Manchester City ha dominato la semifinale di ritorno contro il Real Madrid e - con un roboante 4-0 - ha staccato il pass per la finalissima di Champions League.

Per la squadra di Pep Guardiola, quella del prossimo 10 giugno, sarà la seconda negli ultimi tre anni, dopo quella amara del 2021 persa nel derby tutto inglese contro il Chelsea.

A Istanbul, gli inglesi affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi, vittoriosa nel doppio euroderby contro il Milan.

Al termine del match dell'Etihad Stadium ha parlato Patrice Evra, in qualità di commentatore per Prime Video. L'ex difensore della Juventus e del Manchester United ha invitato tutti gli italiani a fare il tifo per l'Inter in occasione della grande notte dell'Ataturk:

Da juventino e da gobbo vero voglio veramente che tutti siano dietro l'Inter perché alla fine rappresenta l'Italia: mi dava tanto fastidio quando la Juve stava in una competizione e tutti gufavano.

L'Italia ha bisogno di questo: l'Italia non ha giocato i Mondiali e tutti devono rispettare il calcio italiano. Mi raccomando, anche gli juventini: tutti dietro l'Inter, perché alla fine siete tutti italiani".

Il francese, dunque, invoca grande sostegno di massa da parte di tutti i tifosi italiani nei confronti della squadra di Simone Inzaghi, chiamata a contendere la Coppa dalle grandi orecchie al City di Pep Guardiola.