Everton, Silva sicuro: "Kean non lascerà assolutamente l'Everton"

L'allenatore dell'Everton, Marco Silva, ha chiuse le porte di una cessione a Kean: "A gennaio non andrà via, non è cambiato niente da inizio anno".

Dopo un inizio di stagione molto deludente, con tante difficoltà ad ambientarsi in Premier League, Moise Kean era finito in mille voci di calciomercato, che lo volevano lotano dall' già a gennaio. Ed invece non sarà così, almeno per parole del suo allenatore Marco Silva.

"Per noi non è cambiato nulla da inizio anno ad ora. Moise Kean non lascerà assolutamente l' a gennaio, non lo lasceremo andare. Sapevamo di aver preso un calciatore di talento, ma anche un calciatore che avrebbe avuto bisogno di tempo. Per questo non abbiamo cambiato idea".

Marco Silva non ha dubbi quindi. Anche se Kean non ha cominciato bene l'avventura in Premier League, l'Everton continuerà a lavorare sul suo ambientamento, fino a farlo diventare un titolare della squdra.

Negli ultimi giorni il suo agente, Mino Raiola, lo avrebbe proposto anche al , in alternativa a Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri avevano però rifiutato la proposta del noto procuratore. Il presente di Kean si chiama ancora Everton.