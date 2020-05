Everton al Napoli, il presidente del Gremio: "Trattano col calciatore"

Romildo Bolzan Junior, patron del Gremio, apre al Napoli: "Abbiamo dato l'ok a trattare con Everton ma manca l'accordo, 25 milioni non ci bastano".

Il è su . La conferma arriva dal , dove il presidente del Gremio - Romildo Bolzan Junior - ammette l'esistenza di negoziazioni col club di De Laurentiis.

Bolzan, intervenendo a 'Radio Galera', fa chiarezza sull'interesse degli azzurri per l'esterno d'attacco verdeoro.

"Col Napoli ci siamo sentiti nei giorni scorsi e abbiamo dato l’ok a trattare con , ma tra di loro non hanno ancora trovato un accordo. Se e quando lo troveranno, allora parleranno anche con noi".

Il patron del Gremio, ci tiene a sottolineare come alla società brasiliana non siano pervenute ancora proposte sul tavolo per il cartellino del calciatore.