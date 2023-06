Idea Gnonto per l'Everton: l'esterno azzurro può restare in Premier League

L'esterno del Leeds piace all'Everton per rinforzare l'attacco: dopo la prima stagione in Premier, Gnonto potrebbe già cambiare maglia.

Dopo essere retrocesso con il Leeds United, Willy Gnonto è finito nel mirino dell'Everton. Come riporta Sky, i Toffees avrebbero individuato nell'esterno azzurro il profilo giusto per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.

Dopo aver raggiunto la salvezza all'ultima giornata, l'Everton non vuole farsi trovare impreparato e punta a rinforzare la squadra a disposizione del tecnico Dyche, subentrato lo scorso a gennaio a Lampard e capace di condurre il club di Liverpool alla salvezza.

Ora il mercato si accende e spunta l'idea Wilfried Gnonto: l'attaccante azzurro, attualmente impegnato all'Europeo Under 21 con l'Italia - ha giocato 44 minuti nella prima sfida persa contro la Francia - è di proprietà del Leeds, con cui la scorsa stagione ha messo insieme 24 partite, 2 goal e 4 assisti in Premier più la doppietta segnata in FA Cup contro il Cardiff.

Le reti di Gnonto e compagni non sono bastate per salvare il Leeds, retrocesso in Championship insieme a Southampton e Leicester. Ma per l'esterno azzurro suonano ancora le sirene della Premier.

La prima stagione in Inghilterra non è stata affatto male per il classe 2003 ex Zurigo, convocato anche in Nazionale da Mancini e capace di attirare su di sé l'interesse di altri club tra cui quello dell'Everton. Da Leeds a Liverpool, dunque, il destino di Willy Gnonto potrebbe ancora essere in Premier League.