Europei Under 21: squadre e convocati

Gli Europei Under 21 si svolgeranno in Italia dal 16 al 30 giugno: ecco l'elenco dei convocati diramati dai ct delle 12 squadre qualificate.

Manca poco all'inizio degli Europei Under 21, in programma in dal 16 al 30 giugno 2019: l'Italia di Gigi Di Biagio cerca il successo in casa con un gruppo ricco di talento. Gli azzurrini sono inseriti nel gruppo A e dovranno vedersela con i pari età di , e .

Dodici squadre divise in tre gironi da quattro: ecco l'elenco dei convocati comunicati dai rispettivi allenatori fin qui.

GRUPPO A: BELGIO | ITALIA | POLONIA | SPAGNA

GRUPPO B: AUSTRIA | DANIMARCA | GERMANIA | SERBIA

GRUPPO C: CROAZIA | FRANCIA | INGHILTERRA | ROMANIA

Portieri: De Wolf, Jackers, Teunckens.

Difensori: Bornauw, Bushiri, Cobbaut, Cools, De Norre, Faes, Saelemaekers, Schryvers, Wouters.

Centrocampisti: Bastien, De Sart, Heynen, Mangala, Omeonga, Schrijvers, Vanlerberghe, Verschaeren.

Attaccanti: Amuzu, Leya Iseka, Lukebakio, Manuel, Mbenza, Oulare.

In attesa di comunicazione

In attesa di comunicazione

Portieri: Antonio, Sivera, Unai Simon, Dani Martin.

Difensori: Mere, Vallejo, Firpo, Porro, Nunez, Aguirregabiria

Centrocampisti: Ceballos, Merino, Roca, Zubeldia, Fornals, Solar, Fabian Ruiz, Alena

Attaccanti: Borja Mayoral, Mir, Oyazarbal, Pedraza, Diaz, Vallejo, Olmo

In attesa di comunicazione

Portieri: Iversen, Vindahl Jensen, Snorre

Difensori: Nelsson, Bager, Sorensen, Rasmussen, Andersen, Nissen, Maehle, Valentin, Poulsen

Centrocampisti: Stage, Jensen, Billing, Abildgaard, K. Andersen, Christensen

Attaccanti: Skov Olsen, Skov, Duelund, Holse, Bruun Larsen, Dreyer, Ingvartsen, Wind

Portieri: Muller, Nubel, Schubert

Difensori: Anton, Baumgartl, Henrichs, Klostermann, Klunter, Mittelstadt, Tah, Torunarigha, Udoukhai

Centrocampisti: Amiri, Dahoud, Eggestein, Koch, Lowen, Maier, Neuhaus, Oztunali, Richter, Serdar

Attaccanti: Eggestein, Nmecha, Serra, Teuchert, Waldschmidt

In attesa di comunicazione

Portieri: Posavec, Grbić, Šemper

Difensori: Ćaleta-Car, Sosa, Benković, Mamić, Uremović, Katić, Bradarić, Borevković, Kalaica, Čabraja

Centrocampisti: Vlašić, Šunjić, Ivanušec, Bašić, Moro, Majer, Bistrović

Attaccanti: Halilović, Brekalo, Jakoliš, Murić, Kulenović

Portieri: Bernardoni, Larsonneur, Prevot

Difensori: Amian, Ballo-Toure, Caci, Dagba, Konate, Niakhate, Sarr, Upamecano

Centrocampisti: Aouar, Del Castillo, Guendouzi, Ntcham, Reine-Adelaide, Sissoko, Tousart

Attaccanti: Bamba, Dembele, Ikone, Mateta, Terrier

In attesa di comunicazione

In attesa di comunicazione